Мобілізовані з ОРДЛО раді потрапити до українського полону

Вчора, 23:01 Переглядів: 273

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування «асвабадітєлєй». Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти

Мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей раді потрапити до українського полону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

- Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе «рабами» російських окупантів і раді потрапити в український полон

Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників, - йдеться у повідомленні.

На новому записі СБУ – розповідь чергового полоненого з так званої «ДНР».

- Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки… – говорить чоловік.

Каже, що його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Для «новобранців» було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки.

Але воювати їм так і не довелося. Їх використовували для влаштування окопів. А у вільний час російські офіцери «виховували» їх за усіма законами дідівщини.

- Когда мы были в лесу, ему (прим: російському командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят, – резюмує полонений.

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування «асвабадітєлєй». Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.