Мобілізовані з ОРДЛО раді потрапити до українського полону

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування «асвабадітєлєй». Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти
Мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей раді потрапити до українського полону. Про це повідомляє Служба безпеки України.
- Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе «рабами» російських окупантів і раді потрапити в український полон
Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників, - йдеться у повідомленні.
На новому записі СБУ – розповідь чергового полоненого з так званої «ДНР».
Каже, що його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Для «новобранців» було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки.
Але воювати їм так і не довелося. Їх використовували для влаштування окопів. А у вільний час російські офіцери «виховували» їх за усіма законами дідівщини.
У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування «асвабадітєлєй». Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер