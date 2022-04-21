8 нових випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 23:31 Переглядів: 73

Сьогодні, 21 квітня, у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли п'ять жінок віком від 21 до 69 років та три чоловіка віком від 41 до 87 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 6 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 6 пацієнтів.

Одужало три пацієнта. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 048. Одужало 23 309. Померло 720