Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Запоріжжю поранено 8 людей

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рашисти влучили у евакуаційний поїзд та будівлю санаторію-профілакторію на Хортиці

Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 рашисти запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомляє Запорізька ОВА. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів.

Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.

Також сьогодні 13.30 російські війська завдали другий удар ракетою, яка влучила в острів Хортиця.Пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств.

Внаслідок ударів постраждало 8 громадян.

Нагадаємо, 21 квітня окупанти завдали три ракетних удари по Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без потерпілих.