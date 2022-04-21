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Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Запоріжжю поранено 8 людей

Сьогодні, 21:37 Переглядів: 422

 рашисти влучили у евакуаційний поїзд та будівлю санаторію-профілакторію на Хортиці

Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 рашисти запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомляє Запорізька ОВА. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. 

Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.

Також сьогодні 13.30 російські війська завдали другий удар ракетою, яка влучила в острів Хортиця.Пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. 

 

Внаслідок ударів постраждало 8 громадян. 

Нагадаємо, 21 квітня окупанти завдали три ракетних удари по Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без потерпілих. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Запорізька ОВА

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Теги: війна Запоріжжя
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