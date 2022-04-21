Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Запоріжжю поранено 8 людей

Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 рашисти запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомляє Запорізька ОВА. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів.
Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.
Також сьогодні 13.30 російські війська завдали другий удар ракетою, яка влучила в острів Хортиця.Пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств.
Внаслідок ударів постраждало 8 громадян.
Нагадаємо, 21 квітня окупанти завдали три ракетних удари по Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без потерпілих.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер