На Полтавщині протягом минулої доби зареєстрували 59 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 145

У Полтавській області минулої доби зареєстрували 59 нових випадків COVID-19, повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Найбільше випадків - у Кобеляцькому районі - 20, у Карлівському - 17. За їх даними нині лікуються 508 людей мешканців області..

Зазначається що від початку пандемії на Полтавщині діагностовано 197 тис. 767 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці протягом 22 квітня зареєстрували 8 випадків COVID. У інфекційних відділеннях лікуються 8 пацієнтів.