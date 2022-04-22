На Полтавщині протягом минулої доби зареєстрували 59 нових випадків коронавірусу

У Полтавській області минулої доби зареєстрували 59 нових випадків COVID-19, повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Найбільше випадків - у Кобеляцькому районі - 20, у Карлівському - 17. За їх даними нині лікуються 508 людей мешканців області..
Зазначається що від початку пандемії на Полтавщині діагностовано 197 тис. 767 випадків коронавірусу.
Раніше повідомлялось, що у Кременчуці протягом 22 квітня зареєстрували 8 випадків COVID. У інфекційних відділеннях лікуються 8 пацієнтів.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер