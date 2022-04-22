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Кременчук, Україна, Світ

У Кременчуці відновлюють оформлення біометричних паспортів, однак є проблеми з доставкою

Сьогодні, 08:59 Переглядів: 76

 Оформити документ для виїзду за кордон можна незалежно від місця реєстрації

З 22 квітня у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) відновлюють прийом документів на оформлення паспортів громадян України у формі ID - картки та паспортів громадянин України для виїзду за кордон, - повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна у Кременчуцькому ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання. Наразі документ можна замовити лише в головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14). 

Зазначається, що такий паспорт може бути оформлений з народження, при цьому громадяни України можуть мати одночасно два діючих закордонних паспорти.

Звертаємо увагу на те, що нині є певні проблеми з доставкою надрукованих паспортів до працюючих територіальних органів та підрозділів Держмитслужби і, відповідно, з дотриманням встановлених законодавством строків оформлення документів, - йдеться в повідомленні.

Крім того нагадують: в умовах воєнного стану і протягом року з дня його припинення або скасування перетин державного кордону України може здійснюватися на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого подовжено.

Прийом замовлень на виготовлення паспортів здійснюють за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88 у години роботи ЦНАП (пн - пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00). 

Можна зареєструватись в електронну чергу ЦНАП 24/7 у вайбер-чат 

Нагадаємо, ураїнцям, які виїхали за кордон без документів, оформлять безкоштовну посвідку.

 


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: DMSU.GOV.UA

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Теги: біометричний паспорт виїзд за кордон війна
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