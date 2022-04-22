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У Криму окупанти забороняють виїзд, аби не зірвати весняний призов, - Генштаб

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 142

 Оперативне зведення Генштабу станом на 6.00 22 квітня

Окупанти з 30 квітня 2022 року заборонять виїзд та в’їзд в Крим, щоб не зірвався весняний призов. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу станом на 6.00 22 квітня.

Так, росіяни активізували бої вздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог йде на штурм в районі Зарічного та, силами до батальйону, намагається наступати в районі Рубіжного.

На Слобожанському напрямку окупанти силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Посилено прикриття кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби ППО переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

На Ізюмському напрямку росіяни зосередили  до 25  БТГ зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ ЗС РФ. Ворог намагається вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

Тривають оборонні бої з противником у напрямку Новтошківського та Попасної. Намагається  здійснювати штурм в районі Мар’їнки за допомогою артилерії.

Одночасно ворог посилює війська на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – руйнують об’єкти критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи. Крім того, знищено 15 повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

Зазначається, що за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, залучений до війни в Україні, не отримав так звані бойові кошти за березень. Через що військовослужбовці невдоволені та обурені. 20 квітня у лікарню Новоайдара доставлено близько 220 військовослужбовців ЗС Росії та понад 50 тіл загиблих загарбників.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
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