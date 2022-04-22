росія відмовилась від перемир'я на Великдень, - президент

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«Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія відмовилась від пропозиції про встановлення Великоднього перемир'я.

На жаль, росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 19 квітня Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Україну та росію до перемир'я на час великодніх свят. На його думку, перемир'я допоможе відкрити серію гуманітарних коридорів та створити необхідні умови для безпечного виходу всіх цивільних осіб, а також доправити допомогу до таких постраждалих міст, як Маріуполь, Херсон, Донецьк та Луганськ.

Українське МЗС цю ініціативу підтримало.