росія відмовилась від перемир'я на Великдень, - президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія відмовилась від пропозиції про встановлення Великоднього перемир'я.
Нагадаємо, 19 квітня Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Україну та росію до перемир'я на час великодніх свят. На його думку, перемир'я допоможе відкрити серію гуманітарних коридорів та створити необхідні умови для безпечного виходу всіх цивільних осіб, а також доправити допомогу до таких постраждалих міст, як Маріуполь, Херсон, Донецьк та Луганськ.
Українське МЗС цю ініціативу підтримало.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер