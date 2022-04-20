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Кременчук

Дослідники розшукують інформацію про примусових робітниць з Кременчуччини та Полтавщини

Вчора, 23:01 Переглядів: 337

 

Міні архів з тринадцяти світлин, подаровані подругами остарбайтерки Галі Коваленко, викупили на онлайн-аукціоні кілька днів тому

Дослідники розшукують інформацію про примусових робітниць з Полтавщини. Про це повідомляє видання ЗМІСТ. 

Як розповів історик, голова ГО «Після тиші» Андрій Усач, 10 з 13 фото містять написи на зворотах. Завдяки їм стало зрозуміло, що світлини протягом 1943-1945 років подарували власниці архіву її подруги – також примусові робітниці, яких вивезли до Німеччини.
Отримавши фото, Андрій Усач з колегами одразу почали досліджувати історію жінки. Інформацію про неї вдалося відшукати у німецьких та українських архівах.

- Виявилося, що Галя – це Ганна (за документами) Степанівна Коваленко, після заміжжя – Конько. Вона народилася 4 квітня 1927 року в селі Пухальщина нинішнього Кременчуцького району, що на Полтавщині. У листопаді 1942 року її вивезли на примусові роботи до Німеччини.

15-річна Галя-Ганна потрапила до міста Фуртванген-ім-Шварцвальд, де працювала на Fridolin Scherzinger Elektro- und Feinmechanik Apparatebau – підприємстві, де виготовляли електронні та точні прилади. Її звільнила французька армія 25 квітня 1945 року, а 6 вересня передали радянській стороні. Після перевірки у фільтраційному таборі НКВС в місті Цайтхайм (Німеччина) вона змогла повернутися до рідного села. Померла у 2003 році в Кременчуці на Полтавщині.

Завдяки підписам на зворотах фото команда змогла ідентифікувати тих, хто дарував світлини. Усі вони були примусовими робітницями на різних підприємствах у Фуртвангені-ім-Шварцвальд, майже всі – з Полтавщини, тому історики сподіваються знайти їх рідних і дізнатися про долю дівчат більше.

Двоє з них підписалися лише іменами – Оля і Наташа, але про інших восьмеро вдалося дізнатися набагато більше.

Отже, розшукуємо інформацію про таких жінок:

  • Євдокія Башлай, народилася у 1913 році, село Артелярщина Зіньківського району, Полтавщина;
  • Марія Дмитрівна Кошулька (після заміжжя – Москалик), народилася у 1926 році, село Недогарки Кременчуцького району;
  • Марія Степанівна Ємець, народилася у 1926 році, село Яблунівка (колишня Гапонівка) Миргородського району;
  • Євдокія Гаврилівна Глушко (після заміжжя – Гончарова), народилася у 1917 році, хутір Лищенки біля міста Горішні Плавні Кременчуцького району;
  • Марфа Антонівна Романенко (після заміжжя – Бережна), народилася у 1925 році, село Недогарки Кременчуцького району ;
  • Марія Одиниця, село Пірки Зіньківського району;
  • Марія Вдовенко, народилася у 1925 році, село Велика Яблунівка Смілянського району Черкаської області ;
  • Варвара Павлівна Шульга (після заміжжя – Наконечна), народилася у 1922 р.н., село Недогарки Кременчуцького району. 
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Андрій Усач також розповів, що вони у «Після тиші» розшукують на онлайн аукціонах і блошиних ринках та викуповують фотографії українських примусових робітників та робітниць у нацистській Німеччині.

- До недавнього часу в колекції було понад 50 таких фото. У цьому році ми планували створити виставку і отримали відповідний грант, проте це довелося поставити на паузу через російсько-українську війну.

За його словами, продавці зазвичай не розповсюджуються, звідки у них ті чи інші світлини.  Вони можуть бути з фотоальбомів їхніх родичів, із проданих помешкань, де лишаються речі попередніх власників, з будинків, які зносять. А оскільки триває російсько-українська війна, то таких фото з’являтиметься ще більше внаслідок мародерства та руйнувань.
У будь-якому випадку, потрапляючи в продаж, ці фото фактично втрачають зв'язок з персональними історіями тих, кому вони належали та зображених на них людей, впевнений Андрій Усач.

- У "Після тиші" бачать своє завдання, аби спробувати реконструювати ці історії – знайти додаткові дані про примусових робітників та робітниць, дізнатися, що вони пережили, як склалися їхні подальші долі.

Якщо ви маєте інформацію щодо якоїсь з цих дівчат – будь ласка, пишіть на сторінку фейсбук.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: історія История Кременчуга Друга світова війна
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