Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

Вчора, 22:47 Переглядів: 332

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 21 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пр. Червневий

вул. Артема Носенка,

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а

вул. Приходька,

вул. Мєндєлєєва,

вул. Ріхарда Зорге,

вул. Василя Стуса,

вул. Ростовська,

вул. 3-х Космонавтів,

пров. Кленовий,

пров. Василя Стуса

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Шевченко, 31, 32, 36, 38,

вул. Соборна, 28/40

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

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