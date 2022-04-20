Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Вчора, 22:47
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 21 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пр. Червневий
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а
- вул. Приходька,
- вул. Мєндєлєєва,
- вул. Ріхарда Зорге,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Ростовська,
- вул. 3-х Космонавтів,
- пров. Кленовий,
- пров. Василя Стуса
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Шевченко, 31, 32, 36, 38,
- вул. Соборна, 28/40
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
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