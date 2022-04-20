Увага! Повітряна тривога! (відбій)

Вчора, 22:42 Переглядів: 395

У Кременчуці та всій Полтавській області оголошено повітряну тривогу - 22.41.

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