Україна підтримала ініціативу ООН про «великоднє перемир'я»

Вчора, 22:26 Переглядів: 272

Перемир'я допоможе відкрити серію гуманітарних коридорів та створити умови для безпечного виходу цивільних осіб та доправити допомогу.

Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша ввести на Великдень гуманітарну паузу в Україні. Про це повідомляє МЗС України.

«Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед із багатостраждального Маріуполя... росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, а також гуманітарного персоналу та журналістів», – йдеться в повідомленні.

Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний та безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства, наголосили в МЗС.

Зазначається, що українська сторона підтвердила свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я та передала заступником генерального секретаря ООН із гуманітарних питань – кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну.

Нагадаємо, 19 квітня Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Україну та росію до перемир'я на час великодніх свят. На його думку, перемир'я допоможе відкрити серію гуманітарних коридорів та створити необхідні умови для безпечного виходу всіх цивільних осіб, а також доправити допомогу до таких постраждалих міст, як Маріуполь, Херсон, Донецьк та Луганськ.