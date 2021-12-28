«З їжі була лише печена картопля»: кременчужанин розшукує родину німців, які прихистили його матір під час війни

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 323

До редакції «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся Андрій Сліпко, який розповів історію своєї матері під час Другої світової війни. Чоловік розшукує родину німців у яких в будинку Кельна працювала його мама Оксана Сліпко (1945 рік). Мами вже кілька років немає, проте чоловік хоче поспілкуватися та подякувати родині німців за прихисток його мами у часи Другої світової війни.

«Вставив голову собі між колін і бив батогом по спині»

- У 1942 році матір у 16 років насильно вивезли до Кельна працювати на хімічній фабриці «Chemische Fabrik Kalk G.m.b.H» за адресою Kalker Hauptstr.13. За три роки, у 1945 році, фабрику розбомбили і остарбайтери розійшлися по місту. Моя мама знайшла добру сім’ю у двоповерховому будинку. Власник будинку завідувач великого банку в Кельні. Він невеликого зросту, його жінка і її сестра, яка працювала водієм на трамваї, їх брат був на фронті, - розповів син остарбайтерки Оксани Сліпко.

На фото українка Оксана Сліпко, господарка та її сестра

За спогадами мами Оксани Сліпко, хоч працювала жінка у родині банкіра, але і в них з їжею було скрутно. Сідали за стіл усі четверо. З їжі була лише печена картопля, чашечка кави, шматок хліба й інколи смачний пудинг.

- У перший день мамі показали постіль – білосніжна перина (опалення не було і перина рятувала від холоду). Мама розповідала, що у неї були воші й необхідно було скупатися, щоб прилягти на таку білосніжну перину, - розповів кременчужанин.

Жінка прибирала в кімнатах будинку банкіра. Згодом до них прийшли поліціянти, звинуватили господаря у присвоєнні остарбайтера, яку привезли до фабрики, адже за людину були заплачені гроші державі фабрикантом.

- Йому сказали поліцаї: «Ви повинні були відвести остарбайтера до власника або поліції». Потім один взяв за голову господаря нагнув, вставив голову собі між колін і бив батогом по спині. Другий побачив на стіні фото військового з сім’єю, злякався і на вухо сказав колезі, що це сім’я військового – тікаємо. Той одразу перестав бити і сказав матері зібратися та покинути будинок.

Андрій зауважив, що родина банкіра попрохала його матір повернутися до них після війни.

Дружина банкіра

«Двічі пропонував поїхати в Америку»

На жінку чекав концтабір. Дівчат і хлопців заставили виносити до вагонів живих, але не ходячих полонених. Однієї ночі їм вдалося втекти та потрапити до американської зони.

Кременчужанці один американець двічі пропонував поїхати до Америки – доглядати поранених солдат, але Оксану тягнуло на батьківщину. Коли жінка повернулася додому, то тут на неї чекала несподіванка – родич на сільських зборах пропонував посадити її до в’язниці за те, що працювала на ворога, проте чужі люди заступилися.

За час війни на шляху жінки потрапляли різні люди.

- З 1942 – 1945 роках мама працювала за токарним станком на крані. Під час бомбардування вивихнула ногу. Медсестра німкеня сказала лікарю: «Що ти з нею морочишся, це ж «русіш швайне», але лікар уточнив, що вони медики і повинні усіх рятувати, - розповів син Оксани Андрій.

Українка Оксана Сліпко

«Самі ж остарбайтери та визволителі ґвалтували»

Андрій розповів спомини матері про життя у концтаборі. Коли його матір працювала на німців – зґвалтувань не було, вони з’явилися в американській та радянській зоні. До його матері також приставав один темношкірий американець, проте жінка зарядила дерев’яним черевичком поміж ніг, що той впав від болю.

- Як були в американській, а потім у радянській зоні, самі ж остарбайтери та визволителі ґвалтували нещасних полонянок та німкень. Німці годували бруквою, але ніхто не помер від голоду. Адміністрація Кельна планувала запросити в місто остарбайтерів і мою матір у 2010 році, але мама померла від пневмонії у 2009 році, у 83 роки, - додав кременчужанин Андрій.

Чоловік дуже прохає про допомогу, якщо хтось знає німецьку родину, яка прихистила його матір – надішліть йому повідомлення на електронну адресу slipko1963@ukr.net