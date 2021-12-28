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Кременчук, Освіта

У Кременчуці після ремонту відкрили дитсадок №64, а от №5 – ні

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 206 Коментарів: 1

 

Мер сподівається, що садок №5 до кінця тижня передадуть комісії для прийняття

28 грудня після ремонту відкрився садок №64. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

- У закладі було замінено вікна, утеплено та пофарбовано стіни. Дітям буде тепліше, а зекономлені на опаленні гроші зможемо використати на ремонти у дитячих садках, ремонти майданчиків та закупівлю всього необхідного для наших дітей, - написав керівник міста у фейсбуці.

А от дитячий садок №5 ще не приймає дітей, там ще виконують останні роботи.

- Дуже сподіваюсь, що до кінця тижня його передадуть комісії для прийняття, – такий прогноз щодо відкриття ЗДО №5 дав мер.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: дитсадки ремонт відкриття
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Коментарі: 1

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Anna:
Сьогодні, 15:08

У нас в 78м садике тоже работы ведутся. Сад не закрыт, но по выходным окна меняют - это как минимум то, что мы как родители нашей группы видим. Так гляди и завершат все по-немногу...


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