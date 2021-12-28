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У святкові дні транспорту на дорогах Кременчука побільшає: графік роботи

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1

  

Окрім того, з 1 по 14 січня, на період зимових канікул, пільгові перевезення діятимуть протягом усього дня

У період новорічних свят тролейбуси та автобуси в Кременчуці працюватимуть у режимі вихідного дня, але транспорту на дороги міста вийде більше. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.

Так, 31 грудня комунальний громадський транспорт працюватиме до 24.00, а 1 січня - з 4.00.

Також у виконкомі нагадали, що з 1 по 14 січня, на період зимових канікул, пільгові перевезення діятимуть протягом усього дня.

Кременчуцькі пільговики зможуть їздити у транспорті у будь-який час, але не постійно



 
 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: транспорт тролейбуси графік роботи
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