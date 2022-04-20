Визначились: як святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 0

На Полтавщині визначились, як святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану. Відповідні ідентичні роз'яснення надав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та міський голова Віталій Малецький.

У ніч на Великдень та протягом 24 квітня богослужіння відбуватимуться лише всередині храму та без вірян! Священнослужителі мають прийти у храм до початку комендантської години. Паски освячуватимуть . Але - поза комендантською годиною, за відсутності повітряних тривог, без скупчення людей навколо церкви. Ці обмеження контролюватиме поліція та тероборона. Комендантська година - з 22.00 до 5.00. Тобто освятити великодні кошики можна 23 квітня до 22 години і від 5 ранку 24 квітня.

- Навіщо потрібні такі обмеження. Освячувати паски у великодню ніч приходять сотні вірян, і більшість чекає на вулиці тривалий час, поки їм освятять кошик. Скупчення людей на відкритій місцевості, не дай Боже, під час обстрілу – це найстрашніше. Немає де сховатися. Ні храм, ні його підвал всіх не вмістять. Ми отримуємо велику кількість людей одночасно в одному місці. А що буває, коли росіяни стріляють по цивільних обʼєктах, всі ми бачили на вокзалі в Краматорську, - пояснив такі рішення Дмитро Лунін.

- У вихідні дні, з 5:00 до 22:00 години місто (Кременчук - ред.) житиме за звичними умовами воєнного часу. Тобто, можна відвідувати магазини, кав’ярні, заклади надання послуг, відпочивати у парках тощо. Суворо заборонено вживання алкогольних напоїв в громадських місцях, - зазначив Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше в області мали намір встановити комендантську годину протягом кількох днів. Пізніше вирішили від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня в храмах Полтавщини та на територіях поруч заборонити проведення масових церковниих служби. Втім, зважаючи на відносно спокійну ситуацію у регіоні, рішення переглянули.

На Великдень та травневі свята додаткових вихідних цьогоріч не буде