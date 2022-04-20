рф продовжує наступ на схід

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Ворог намагається продовжувати наступ на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, повідомляє Генеральний штаб Збройний сил України.

За їх даними, російські війська активізували застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. рф завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації.

Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції Куп’янськ-Сортувальний зафіксовували розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу та продовжує тут нарощувати угруповання військ. З території росії переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу рф. Батальйонна тактична група зі складу російської 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного - зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу «» « Азовсталь».

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Зберігається ймовірність ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу державного кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

Водночас ознак підготовки збройних формувань так званої придністровсько-молдавської республіки до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Проте не виключається залучення силових структур зазначеної псевдореспубліки до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території України.