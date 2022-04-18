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У Кременчуцькому районі зареєстрували понад 28 тисяч переселенців: де їх розселятимуть

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 232

 

Про це журналістам розповів начальник районної військової адміністрації

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу повідомив, що у Кременчуцькому районі з початку війни зареєстрували 28442 вимушених переселенців.

- Усім їм надавалась різна допомога, у тому числі й щодо місць для проживання. Більшість з цих людей вибрали для проживання міста, - пояснив очільник району.

За його словами, наразі готуються резервні місця для прийому ще 300 переселенців у сільській місцевості, зокрема у Новій Галещині.

- У селах та селищах району є багато покинутих будинків, як приватних, так і комунальної власності, які наразі не використовуються. До того ж, у сільській місцевості переселенці можуть зайнятись городництвом, завести особисте селянське господарство, тобто вирішити питання своєї зайнятості, - додав Олег Лєднік.

Він пояснив, що наразі військовою адміністрацією вивчається питання щодо виділення земельної ділянки для можливого будівництва нового містечка для переселенців у рамках державної програми.

- Головна вимога щодо таких ділянок – щоб там були підведені усі мережі: водопостачання, каналізація, електро- та газопостачання, - зазначив Олег Лєднік.

За його словами, поки найбільш підходить під такі вимоги земельна ділянка у Новій Галещині.

- Одне з таких місць ми знайшли у Новій Галещині. Там є Генплан забудови селища, на якому передбачена ділянка під будівництво нового житлового кварталу. Там є можливості для працевлаштування – поруч будується Біланівський ГЗК, - пояснив начальник РВА.

Він додав, що мова не йде про початок будівництва чи виділення на нього коштів. Це лише варіанти вирішення житлових проблем переселенців, які районна військова адміністрація запропонує відповідним державним органам.

Щодо розміщення переселенців у Кременчуці та Горішніх Плавнях, на думку Олега Лєдніка, для цього більш доцільно використовувати ті приміщення, які наразі є та не використовуються, незалежно від їх форм власності. Адже це можна зробити значно швидше та дешевше за нове будівництво. Серед них профілакторії, лікарні, санаторії тощо.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Кременчуцький район переселенці ВПО
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