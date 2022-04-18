Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині ситуація спокійна, але випадків пияцтва та п’яних за кермом не меншає

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 275

 

Очільник Кременчуцької РВА розповів про загальну ситуацію та громадський порядок у районі за минулі вихідні дні

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що ситуація в районі протягом вихідних днів була відносно спокійною. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі не зафіксовано.

За минулу добу поліція зареєструвала 12 викликів через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані. Серйозних правопорушень вони не скоювали, отже з любителями випити та продемонструвати свою неадекватну поведінку у громадських місцях правоохоронцы провели лише профілактичні бесіди.

«Драгер» зашкалив: Кременчуком їздили п'янючі водії

На відміну від них, затримані водії у п’яному стані вже мають великі неприємності. За словами Олега Лєдніка, минулої суботи на території району було затримано двох п’яних водіїв за кермом, а у неділю – ще двох у Глобиному. Патрульна поліція склала щодо них адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП, а їх автівки поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що окрім сплати великого штрафу автомобілі таких правопорушників в період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Резонансних правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, за минулі вихідні дні не було, а щодо п’яних водіїв за кермом – вони отримають покарання у відповідності до норм чинного законодавства, - зазначив Олег Лєднік.
1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Кременчуцький район нетверезий водій поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх