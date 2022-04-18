На Кременчуччині ситуація спокійна, але випадків пияцтва та п’яних за кермом не меншає

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Очільник Кременчуцької РВА розповів про загальну ситуацію та громадський порядок у районі за минулі вихідні дні

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що ситуація в районі протягом вихідних днів була відносно спокійною. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж у районі не зафіксовано.

За минулу добу поліція зареєструвала 12 викликів через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані. Серйозних правопорушень вони не скоювали, отже з любителями випити та продемонструвати свою неадекватну поведінку у громадських місцях правоохоронцы провели лише профілактичні бесіди.

На відміну від них, затримані водії у п’яному стані вже мають великі неприємності. За словами Олега Лєдніка, минулої суботи на території району було затримано двох п’яних водіїв за кермом, а у неділю – ще двох у Глобиному. Патрульна поліція склала щодо них адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП, а їх автівки поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що окрім сплати великого штрафу автомобілі таких правопорушників в період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Резонансних правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, за минулі вихідні дні не було, а щодо п’яних водіїв за кермом – вони отримають покарання у відповідності до норм чинного законодавства, - зазначив Олег Лєднік.