росіяни зайшли в місто Кремінну Луганської області та взяли його під контроль. Почалися вуличні бої, евакуація цивільних наразі неможлива. Про ситуацію в області інформує голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
У Кремінній ворог поцілив у 7 житлових будинків та у спортивну перлину міста – фізкультурний центр «Олімп», там загасили пожежу у 2400 кв. м. Рятувальники працювали посилено, адже поряд з центром знаходиться ліс.
У Рубіжному з-під завалів трьох будинків евакуювали семеро місцевих жителів, двох травмованих доправили до лікарні в Сєвєродонецьку.
Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених внаслідок обстрілу міста Золоте. Ще два будинки спалахнули в Комишувасі на Попаснянщині.
Ввечері 17 квітня рашисти обстріляли в Лисичанську управління патрульної поліції. Шестеро поліцейський у шпиталі.
Обстріли не вщухають. По області спалахнули більше 15 житлових будинків. Тримайся, Луганщино!
Додано:
У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину. Попередньо чотири людини загинуло, одна – поранена.
Люди намагалися самостійно виїхати з міста. Рашисти навмисно відкрили по них вогонь.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер