Військовий з Полтавщини змагається в «Іграх нескорених» у Гаазі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 74

Володимир Мусяк з Карлівки, що на Полтавщині, у складі збірної України вирушив до Гааги на всесвітні спортивні змагання для ветеранів Invictus Games. 24 лютого Володимир знову повернувся до захисту країни від російських окупантів. Хоча тренування й підготовку через війну довелося відкласти, та на своїй фейсбук-сторінці він пообіцяв викладатись на повну.

Наші військові-спортсмени прибули до Гааги не лише зі спортивною місією.

- Ми прибули також з інформаційною місією, щоб розповісти усьому світу правду. Правду про те, що зараз відбувається в Україні, правду про антилюдські злочини росії, правду про наш супротив.

Володимир Мусяк, позивний «Пірат», змагатиметься у дисципліні «стрільба з лука».

Збірна України вже має першу золоту медаль: Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м. Срібло і бронзу принесли Артем Лукашук і Іван Герецун у стрибках в довжину. Олексій Бобчинець здобув бронзу з бігу на 1500 м.