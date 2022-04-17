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В рф більше не можуть випускати ракетні комплекси – працівників заводу відправляють на війну

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 262

 

Українська розвідка розповідає про російські реалії

Сьогодні українська розвідка повідомила про ситуацію, яка склалась на одному з російський заводів, який випускав локаторні системи і системи ПВО для армії рф.

Про це Головне управління розвідки Міноборони України написало на офіційній сторінці Facebook.

Згідно з даними розвідників, припинив роботу російський «Ульянівський механічний завод». Він займався випуском радіолокаторів та систем ППО ближньої та середньої дальності. Зокрема, саме звідси на територію України рушали ЗРК «Бук», «Куб» і зенітно-гарматний комплекс «Тунгуска».

Причина зупинки заводу - припинення поставок з Німеччини. Через введення санкцій до рф перестала надходити значна кількість комплектуючих та електроніки. Самостійно виробляти компоненти для власних ЗРК росія не вміє.

Працівники підприємства стверджують, що у продукції, яка випускалась, «не було майже нічого російського».

Керівництво заводе, заявляє українська розвідка, шукають можливості обійти санкції. Наприклад, отримати комплектуючі ледь не контрабандою через Казахстан. Так як доводиться платити значній кількості посередників, це значно здорожчує продукцію. На таке в уряду рф вже немає коштів. Тому найближчим часом нових ЗРК не буде, припускає розвідка.

Робітникам Ульянівського заводу пропонують на вибір два варіанти: або іти у неоплачувану відпустку, або - у армію рф на посаду оператор-навідник ЗРК «Бук». До слова, заробітна плата у навідника - 50 тисяч рублів, або 16 тисяч гривень, або 500 доларів. Ну а, чи вдасться дожити до її отримати, нікому не відомо.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна ракети Росія санкції Міноборони розвідка
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