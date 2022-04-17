«Ігри Нескорених» у Гаазі розпочалися оваціями на адресу збірної України: є перше «золото»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 231

У Гаазі, Королівство Нідерланди, стартували «Ігри Нескорених» (Invictus Games) — мультиспортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Попри усі вагання й безпекові виклики українська національна збірна приїхала на змагання і вже цим привернула увагу до себе членів інших команд, журналістів та пересічних мешканців міста. Захоплення нашими спортсменами викликало насамперед те, що більшість членів команди прибули сюди безпосередньо з передової й одразу після завершення змагань повернуться до своїх побратимів продовжувати боротьбу з ворогом.

Українські спортсмени-ветерани не мали жодної змоги тренуватися напередодні Ігор, однак сумніви наших хлопців щодо спортивних результатів розвіяв Президент Зеленський у своєму зверненні до команди: «Не так важливо, скільки медалей ви виборете, бо всі ви — і є наше золото!»

- Цього року «Ігри Нескорених» для нашої команди — це не про спорт. Гасло збірної звучить так: Уся Україна — Invictus! Правду про це, яка складається з багатьох великих і малих, дуже особистих історій запеклої боротьби за Україну, її мирне життя, ми хочемо розповісти на цьому майданчику. Усім зрозуміло, щоб команда приїхала на наступні Ігри, ми маємо здобути перемогу над ворогом, Україна має вистояти!» — заявила керівник офіційної делегації, заступник Мінветеранів Інна Драганчук.

«Ігри Нескорених» розпочалися гучними оваціями на адресу української команди. Слова підтримки Україні прозвучали з вуст прем‘єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

- Не просто вітаю, а вшановую! Ваша сміливість у рішенні приїхати-таки в цей важкий час не можна недооцінювати… Ви знаєте, що ми з вами, увесь світ з вами, і ви заслуговуєте на ще більше», — наголосив на урочистому відкритті Ігор герцог Сассекський принц Гаррі, не приховуючи свою зворушеність моментом.

А герцогиня Сассекська Меган Маркл звернулась українською до нашої збірної зі словами: «Слава Україні!»

І на урочистостях, і на спортивних змаганнях — всюди з нашою командою були два портрети — їхнього побратима і тренера Дмитра Сидорука, загиблого за кілька днів до поїздки до Гааги, і підступно викраденої російськими окупантами та незаконно утримуваної волонтерки Юлії Паєвської — легендарної «Тайри», негайного звільнення якої вимагає Україна.

Щойно стало відомо, що українська збірна виборола першу золоту медаль на «Іграх нескорених». Родіон Сітдіков виборов «золото» у штовханні ядра з результатом 9,46 метра.