Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

«Полум'яний привіт» російським окупантам: як американські дрони-камікадзе допоможуть їх нищити

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 1 158

 

Експерт розповів про можливості сучасної зброї, переданої Україні західними країнами

Сполучені Штати надали Україні дрони-камікадзе Switchblades. У чому їхні особливості та можливості? Про це виданню Gazeta.ua розповів співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов

Дрони-камікадзе мають ще другу назву - баражуючий боєзапас. Вони оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою.

У чому відмінність такого дрону від інших БПЛА?

Після пуску він може змінювати пріоритет цілі. Оператор може обирати ціль ураження або запускати дрон-камікадзе взагалі в режимі вільного польоту, тобто розвідки. У такому випадку дрон вилітає в район ураження цілі, шукає ціль і сам проводить відповідні дії. Йдеться про знищення важкої бронетехніки противника.

Ними можна керувати на відстані до 40 кілометрів і у повітрі вони здатні триматися до 40 хвилин. Так звана «шестисота» модель – ефективна проти ворожих танків, ракетних установок та артилерії.

Варто зауважити, що донедавна у світі досить скептично ставилися до дронів-камікадзе. Навіть у США. Піонером у їхньому використанні можна вважати Ізраїль. Але після війни в Нагірному Карабасі точка зору була змінена докорінно.

Тут також слід відзначити, що у 2016 році Україна могла запустити подібний проєкт спільно з польськими партнерами. Але, на жаль, тоді Генштаб ЗСУ відмовився від цієї пропозиції.

Наразі ми маємо те, що маємо - 100 одиниць дронів-камікадзе Switchblades будуть поставлені в Україну. Або вже поставлені. І українські оператори БПЛА вже пройшли відповідні курси.

Уперше президент США заявив про постачання Switchblades ще в березні. Відповідно минуло 2-3 тижні, необхідні для проведення певного навчання українських операторів. І наразі ми можемо передати росіянам «полум'яний привіт».

100 одиниць Switchblades – це достатня кількість, аби значно покращити результати ЗСУ в моменті ліквідації важкої техніки країни-окупанта.

Нагадаємо, наразі вже знищено майже 800 російських танків. Тобто, з урахуванням ще сотні дронів-камікадзе, ми можемо прогнозувати, що протягом місяця вийдемо на позначку в тисячу ліквідованих одиниць бронетехніки ворога. Варто зазначити, що наразі Велика Британія є єдиною іноземною країною, якій дозволено купувати Switchblade.

Як працюють  Switchblade?

Оператор може швидко запустити безпілотник, вибрати ціль і запустити дрон прямо в неї — усе це відбувається швидко і на безпечній для оператора відстані.

Switchblade  – невеликий безпілотник, який має камери, системи наведення та боєголовки. Апарат використовує GPS-координати в реальному часі та відео, що дозволяє швидко і точно визначати ціль і завдавати максимальних втрат.

Малі габарити, висока швидкість і практично безшумний політ за рахунок електродвигунів роблять Switchblade  складно вразливими для ворога. Окрім того, оператор дрона-камікадзе може змінити ціль в останній момент, якщо ситуація різко змінюється вже під час атаки на об’єкт.

На сьогодні існують дві версії дронів — Switchblade-300 та Switchblade-600

Switchblade-300 - найбільш ефективний проти легкоброньованої техніки.

Switchblade-600 - більша версія, яку використовують проти танків та важкої бронетехніки. Він має більшу дальність роботи (до 40 км), велику автономність (до 40 хвилин) та вищу швидкість атаки (до 185 км/год).

У рамках допомоги на $800 млн від США Україні також передаються безпілотники «Пума». У чому їхня специфіка?

Важлива відмінність БПЛА «Пума» від української «Фурії» та інших – лазерне підсвічування цілі. Лазерне обладнання так само входить у пакет військової допомоги від США.

Цікаво дізнатися також подробиці щодо турецького безпілотника «Байрактар». Він ширше розрекламований і вже є на озброєнні у ЗСУ. Які його основні характеристики?

Корисне навантаження «Байрактар» – 60 кілограмів. Турецький безпілотник розвиває швидкість до 220, максимум 250 км/год. Він здатен працювати з висоти 3000 метрів.

Ахіллесова п'ята цих БПЛА – їхня метеозалежність. «Байрактар» може працювати лише в умовах ясної, сонячної погоди. Турки розробляли його з урахуванням власного клімату і для театру бойових дій у сусідніх країнах.

Однак в Україні на рік буває не так багато сонячних днів, а решта – це низька хмарність і туман.

Використання «Байрактару» в умовах несприятливих метеорологічних умов, під час хмарності та туманів неможлива. Тепловізор апарату не може «пробивати» природні перешкоди і щільну хмарність.

В Україні є власна розробка безпілотного літального апарату. Це – «Сокіл-300» від КБ «Луч». І тут слід зауважити, що українській стороні, попри війну, потрібно закінчити цю програму. Хоча б тому, що є характеристики, які свідчать про якісну відмінність нашої розробки.

Власне, корисне навантаження українського «Соколу» – до 300 кг. Він, на відміну від «Байрактару», може запускати бомби з висоти 30-50 метрів на відстані до 10 км від цілі. Такі характеристики робить цей БПЛА практично неможливим для розпізнавання й ураження системами протиповітряної оборони. Водночас російські ЗРК «Панцирь-С1» і «Тор-М1» можуть доволі легко засікти й збити турецький «Байрактар», що неодноразово траплялося під час війни у Сирії.

Ще одне цікаве питання – українська ППО.

Для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод, ефективна зброя – ПЗРК «Стінгер», які постачаються США.

Друге – це британські ПЗРК Starstreak, які кілька тижнів тому надійшли в Україну. Він призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 км. Вірогідність успішного ураження цілі – близько 90%.

Це новітня розробка, але вона вже встигла себе зарекомендувати в умовах реальних бойових дій на сході України. Причому англійці були приємно вражені професіоналізмом ЗСУ. Ними знищений російський гелікоптер Ка-52, який вважався провідною розробкою ВПК країни-окупанта.

Саме з високою професійною майстерністю вояків ЗСУ пов'язане те, що країни колективного Заходу й НАТО готові надавати Україні летальну зброю. Нещодавно Словакія передача українським силам ППО ракетний комплекс С-300.

С-300 – це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. Ця система призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Так, це трохи застаріла, ще радянська зброя. Але вона прекрасно себе зарекомендувало в умовах реальних бойових дій. І росіяни тепер мають великі проблеми з безпекою польотів і завданням ракетно-бомбових ударів по українських містам.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! І ефективно використовують зброю, надану західними союзниками. Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!

6
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти США дрон ракети
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх