«Полум'яний привіт» російським окупантам: як американські дрони-камікадзе допоможуть їх нищити

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 1 158

Сполучені Штати надали Україні дрони-камікадзе Switchblades. У чому їхні особливості та можливості? Про це виданню Gazeta.ua розповів співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов

Дрони-камікадзе мають ще другу назву - баражуючий боєзапас. Вони оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою.

У чому відмінність такого дрону від інших БПЛА?

Після пуску він може змінювати пріоритет цілі. Оператор може обирати ціль ураження або запускати дрон-камікадзе взагалі в режимі вільного польоту, тобто розвідки. У такому випадку дрон вилітає в район ураження цілі, шукає ціль і сам проводить відповідні дії. Йдеться про знищення важкої бронетехніки противника.

Ними можна керувати на відстані до 40 кілометрів і у повітрі вони здатні триматися до 40 хвилин. Так звана «шестисота» модель – ефективна проти ворожих танків, ракетних установок та артилерії.

Варто зауважити, що донедавна у світі досить скептично ставилися до дронів-камікадзе. Навіть у США. Піонером у їхньому використанні можна вважати Ізраїль. Але після війни в Нагірному Карабасі точка зору була змінена докорінно.

Тут також слід відзначити, що у 2016 році Україна могла запустити подібний проєкт спільно з польськими партнерами. Але, на жаль, тоді Генштаб ЗСУ відмовився від цієї пропозиції.

Наразі ми маємо те, що маємо - 100 одиниць дронів-камікадзе Switchblades будуть поставлені в Україну. Або вже поставлені. І українські оператори БПЛА вже пройшли відповідні курси.

Уперше президент США заявив про постачання Switchblades ще в березні. Відповідно минуло 2-3 тижні, необхідні для проведення певного навчання українських операторів. І наразі ми можемо передати росіянам «полум'яний привіт».

100 одиниць Switchblades – це достатня кількість, аби значно покращити результати ЗСУ в моменті ліквідації важкої техніки країни-окупанта.

Нагадаємо, наразі вже знищено майже 800 російських танків. Тобто, з урахуванням ще сотні дронів-камікадзе, ми можемо прогнозувати, що протягом місяця вийдемо на позначку в тисячу ліквідованих одиниць бронетехніки ворога. Варто зазначити, що наразі Велика Британія є єдиною іноземною країною, якій дозволено купувати Switchblade.

Як працюють Switchblade?

Оператор може швидко запустити безпілотник, вибрати ціль і запустити дрон прямо в неї — усе це відбувається швидко і на безпечній для оператора відстані.

Switchblade – невеликий безпілотник, який має камери, системи наведення та боєголовки. Апарат використовує GPS-координати в реальному часі та відео, що дозволяє швидко і точно визначати ціль і завдавати максимальних втрат.

Малі габарити, висока швидкість і практично безшумний політ за рахунок електродвигунів роблять Switchblade складно вразливими для ворога. Окрім того, оператор дрона-камікадзе може змінити ціль в останній момент, якщо ситуація різко змінюється вже під час атаки на об’єкт.

На сьогодні існують дві версії дронів — Switchblade-300 та Switchblade-600

Switchblade-300 - найбільш ефективний проти легкоброньованої техніки.

Switchblade-600 - більша версія, яку використовують проти танків та важкої бронетехніки. Він має більшу дальність роботи (до 40 км), велику автономність (до 40 хвилин) та вищу швидкість атаки (до 185 км/год).

У рамках допомоги на $800 млн від США Україні також передаються безпілотники «Пума». У чому їхня специфіка?

Важлива відмінність БПЛА «Пума» від української «Фурії» та інших – лазерне підсвічування цілі. Лазерне обладнання так само входить у пакет військової допомоги від США.

Цікаво дізнатися також подробиці щодо турецького безпілотника «Байрактар». Він ширше розрекламований і вже є на озброєнні у ЗСУ. Які його основні характеристики?

Корисне навантаження «Байрактар» – 60 кілограмів. Турецький безпілотник розвиває швидкість до 220, максимум 250 км/год. Він здатен працювати з висоти 3000 метрів.

Ахіллесова п'ята цих БПЛА – їхня метеозалежність. «Байрактар» може працювати лише в умовах ясної, сонячної погоди. Турки розробляли його з урахуванням власного клімату і для театру бойових дій у сусідніх країнах.

Однак в Україні на рік буває не так багато сонячних днів, а решта – це низька хмарність і туман.

Використання «Байрактару» в умовах несприятливих метеорологічних умов, під час хмарності та туманів неможлива. Тепловізор апарату не може «пробивати» природні перешкоди і щільну хмарність.

В Україні є власна розробка безпілотного літального апарату. Це – «Сокіл-300» від КБ «Луч». І тут слід зауважити, що українській стороні, попри війну, потрібно закінчити цю програму. Хоча б тому, що є характеристики, які свідчать про якісну відмінність нашої розробки.

Власне, корисне навантаження українського «Соколу» – до 300 кг. Він, на відміну від «Байрактару», може запускати бомби з висоти 30-50 метрів на відстані до 10 км від цілі. Такі характеристики робить цей БПЛА практично неможливим для розпізнавання й ураження системами протиповітряної оборони. Водночас російські ЗРК «Панцирь-С1» і «Тор-М1» можуть доволі легко засікти й збити турецький «Байрактар», що неодноразово траплялося під час війни у Сирії.

Ще одне цікаве питання – українська ППО.

Для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод, ефективна зброя – ПЗРК «Стінгер», які постачаються США.

Друге – це британські ПЗРК Starstreak, які кілька тижнів тому надійшли в Україну. Він призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 км. Вірогідність успішного ураження цілі – близько 90%.

Це новітня розробка, але вона вже встигла себе зарекомендувати в умовах реальних бойових дій на сході України. Причому англійці були приємно вражені професіоналізмом ЗСУ. Ними знищений російський гелікоптер Ка-52, який вважався провідною розробкою ВПК країни-окупанта.

Саме з високою професійною майстерністю вояків ЗСУ пов'язане те, що країни колективного Заходу й НАТО готові надавати Україні летальну зброю. Нещодавно Словакія передача українським силам ППО ракетний комплекс С-300.

С-300 – це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. Ця система призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Так, це трохи застаріла, ще радянська зброя. Але вона прекрасно себе зарекомендувало в умовах реальних бойових дій. І росіяни тепер мають великі проблеми з безпекою польотів і завданням ракетно-бомбових ударів по українських містам.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! І ефективно використовують зброю, надану західними союзниками. Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!