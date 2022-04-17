Новий наступ росії може розпочатися вже за кілька днів — очікуються важкі бої

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 321

Окупаційні російські війська можуть розпочати наступну фазу своєї військової кампанії на Донбасі будь-якої миті

Наступальна операція рашистів може розпочатися сьогодні, або на початку наступного тижня. Про це повідомило NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в Міністерстві оборони США.

Американські чиновники на секретному брифінгу заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії й боєприпасів, щоб вони не закінчилися під час наступу.

А видання Bild пише, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до країн ЄС із закликом оперативно доставити зброю ЗСУ, бо тільки в такому випадку Україна зможе вижити. Також вона заявила, що європейцям необхідно зрозуміти, що в гіршому випадку війна може тривати місяці, а то й роки.

В Офісі президента також прогнозують важкі бої на сході, але вважають, що стягнутих російських військ не вистачить для оточення.

Проте українські сили вже почали вже певний рух у цьому районі, розповів радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю «24 каналу».

- Це будуть важкі бої. Наші війська почали там певний рух ще вчора, - зазначив Арестович.

Також радник наголосив, що найбільша небезпека для цивільних людей наразі існує у Харкові, Краматорську та Слов'янську.

- Велика кампанія – завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними, – зауважив радник глави ОП.