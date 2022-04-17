Новий наступ росії може розпочатися вже за кілька днів — очікуються важкі бої

Окупаційні російські війська можуть розпочати наступну фазу своєї військової кампанії на Донбасі будь-якої миті
Наступальна операція рашистів може розпочатися сьогодні, або на початку наступного тижня. Про це повідомило NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в Міністерстві оборони США.
Американські чиновники на секретному брифінгу заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії й боєприпасів, щоб вони не закінчилися під час наступу.
А видання Bild пише, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до країн ЄС із закликом оперативно доставити зброю ЗСУ, бо тільки в такому випадку Україна зможе вижити. Також вона заявила, що європейцям необхідно зрозуміти, що в гіршому випадку війна може тривати місяці, а то й роки.
В Офісі президента також прогнозують важкі бої на сході, але вважають, що стягнутих російських військ не вистачить для оточення.
Проте українські сили вже почали вже певний рух у цьому районі, розповів радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю «24 каналу».
Також радник наголосив, що найбільша небезпека для цивільних людей наразі існує у Харкові, Краматорську та Слов'янську.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер