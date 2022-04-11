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Кременчук, Політика

У Кременчуці депутати погодили командирів добровольчих формувань

Сьогодні, 00:39 Переглядів: 142

 

Рішення прийняли на позачерговій сесії 

8 квітня у Кременчуці відбулося продовження другого позачергового пленарного засідання сесії Кременчуцької міської ради . Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

1 квітня відбулася чергова сесія Кременчуцької міської ради

Депутати розглянули та затвердили ряд рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що стосуються бюджетних та фінансовиих питань. Внесли зміни до рішень Кременчуцької міської ради від 15 березня 2022 року «Про затвердження Програми відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води для населення на 2022 рік» та  від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на  2021-2023 роки».

На сесії затверджено Міську комплексну Стабілізаційну програму Кременчуцької міської територіальної громади. Прийнято кілька рішень про погодження кандидатур на посади командирів добровольчих формувань Кременчуцької міської територіальної громади.

Міською радою також надано дозвіл ПрАТ «Кременчуцький річковий порт» на використання піску.

Кременчуцькі депутати надали згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади нерухомого та рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. Прийняли рішення « Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону».

На сесії внесно зміни до рішень Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки», до рішення від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на 2022-2024 роки» та до рішення  від 16 грудня 2021 року «Про затвердження Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2022-2024 роки».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: архів Кременчуцького ТелегерафЪ
Теги: сесія Кременчуцька міська рада війна
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