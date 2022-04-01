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Кременчук, Політика

1 квітня відбулася чергова сесія Кременчуцької міської ради

Вчора, 23:00 Переглядів: 199

 У роботі сесії оголосили перерву

Сьогодні, 1 квітня, відбулася сесія Кременчуцької міської ради. Депутати попри воєнний стан продовжують посилено працювати й приймати ряд життєво важливих рішень задля заберпечення життєдіяльності Кременчука та обороноздатності регіону.

Депутати затвердили ряд рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фіннсових питань. Прийняли рішення про погодження кандидатур на посади командирів добровольчих формувань Кременчуцької міської територіальної громади.

Внесли  зміни до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки», а також до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки».

Розглянули і підтримали питання  «Про надання повноважень Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на передачу майна в умовах правового режиму воєнного стану».

У Кременчуці ремонтують соціальне житло для переселенців

Міська рада також затвердила  Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади в новій редакції.

Наразі у роботі сесії оголосили перерву. 

Нагадаємо, що більшість депутатів Кременчуцької міської ради залишилися на місці й допомагають українській арії, підтримують кременчужан та вимушених переселенців. 

Такими депутатів Кременчуцької міськради ви ще не бачили


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: з архіву ТЪ
Теги: сесія Кременчуцька міська рада війна
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