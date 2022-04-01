На Полтавщині відзначили День народження Миколи Гоголя

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1 квітня 2022 року - 213 річниця від дня народження Миколи Гоголя. Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

- Відтоді, як Гоголь вигукнув на увесь світ: “Дивне місто Миргород!”, наше місто по праву називають гоголівським. Магією творів Миколи Гоголя дихають миргородські вулиці та садиби, він дарує натхнення нашим поетам і художникам. Чимало місць, установ, організацій міста так чи інакше пов’язані з його ім’ям. А славнозвісна миргородська калюжа, оспівана Гоголем, та алея гоголівських героїв, стали чудовим куточком відпочинку та однією з візитівок курортного міста. 1 квітня 2022 року святкуємо 213 річницю від дня його народження. Так би виглядало наше святкування у мирний час…Віримо у перемогу! - йдеться у повідомленні.