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Викладачі Кременчуцького національного університету організували виробництво розгрузок, «плитоносок» та спальників для бійців

Сьогодні, 22:30 Переглядів: 72

 

Запаси спеціальної тканини та відповідної фурнітури закінчились

Волонтерський пункт університету працює у посиленому режимі сім днів на тиждень. Викладачам-волонтерам вдалося налагодити виробництво розгрузок для бійців ЗСУ та кременчуцької територіальної оборони. Також відшиті тестові зразки «плитоносок» та спальних мішків. Для виготовлення наступної партії розгрузок потрібні кошти. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету. 

За період роботи університетського волонтерського пункту військові отримали 4 партії розгрузок. Шиють їх під Кременчуком, волонтери знайшли відповідний цех та домовились з його власниками. Патріотичні власники пішли на певні поступки, і усі чотири партії були виготовлені за довоєнними цінами. Натомість запаси спеціальної тканини та відповідної фурнітури закінчились. Наступна партія розгрузок може бути пошита лише за новими, вищими, цінами. Наразі тривають переговори.

 

Також у цеху пошили тестові зразки так званих «плитоносок» – жилетів з відповідної тканини, з металевими пластинами спереду та на спині. Захисних пластин з боків у «плитоноски» немає.

Крім того, у цеху налагодили пошив спальних мішків для бійців. Перша партія вже відшита і відправлена адресатам.

А ці нові гарні рушники надійшли до волонтерського пункту від жінок-працівниць Кременчуцької ТЕЦ. На 8 Березня вони отримали від колег ці рушники у подарунок і дружно вирішили відмовитися від них на користь бійців Збройних Сил України. Тому рушники передали до волонтерського пункту.

 

Також волонтери щодня заготовляють та розвозять бійцям продукти – консерви, мівіну, чай, каву, згущене молоко, печиво, свіжі овочі для приготування їжі. Потреба у продуктах існує постійно.

 

Пункт волонтерської допомоги КрНУ знаходиться за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (2-й корпус, перший поверх).

Графік роботи: 9.00 – 17.00, сім днів на тиждень.

Телефони контактних осіб: Анфіса Шмельова – (097) 828-15-16;

Лариса Герасименко – (067) 900-43-65.

За бажанням можна переказати кошти на картку 5168757428075602 Шмельова А.С. (контактна особа волонтерського пункту КрНУ) для придбання бензину, дизпалива, виготовлення розгрузок тощо.

Список щоденно необхідних товарів:

  • Продукти довготривалого зберігання: (ковбаси, тушонка, консерви, згущене молоко у пакетах, шоколадні батончики, цукерки, консервація)
  • Чай, кава
  • Вода питна
  • Крупи
  • Макарони
  • Зубна паста
  • Зубні щітки
  • Станки для гоління
  • Піна для гоління
  • Сигарети
  • Запальнички
  • Рушники з тканини
  • Папір туалетний
  • Також необхідні:
  • Бронижелети, каски, розгрузки (жилети)
  • Автономнi, тактичнi лiхтарi
  • Пальне (бензин, дизель)
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КрНУ
Теги: університет КрНУ волонтери допомога ЗСУ
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