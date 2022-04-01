Кременчуччина втратила ще одного захисника Владислава Тонкошкура

На 28 році обірвалося життя військового Збройних сил України Тонкошкура Владислава Віталійовича. Про це повідомляє Козельщинська громада.
Герой загинув внаслідок поранення, отриманого на війні з російськими окупантами.
Владислав був випускником Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Проживав з родиною на Одещині. Без батька залишилася маленька донька.
Прощання відбудеться завтра 2 квітня в Оленівці о 14.00.
Щирі співчуття батькам, дружині, рідним та близьким.
Світла і вічна пам'ять Герою-Захиснику, який віддав своє життя за Україну!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер