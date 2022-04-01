Кременчуччина втратила ще одного захисника Владислава Тонкошкура

Сьогодні, 22:15 Переглядів: 279

На 28 році обірвалося життя військового Збройних сил України Тонкошкура Владислава Віталійовича. Про це повідомляє Козельщинська громада.

Герой загинув внаслідок поранення, отриманого на війні з російськими окупантами.

Владислав був випускником Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Проживав з родиною на Одещині. Без батька залишилася маленька донька.

Прощання відбудеться завтра 2 квітня в Оленівці о 14.00.

Щирі співчуття батькам, дружині, рідним та близьким.

Світла і вічна пам'ять Герою-Захиснику, який віддав своє життя за Україну!