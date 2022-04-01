Путін хоче параду на 9 травня. Данілов попереджає, що попереду багато боїв

Сьогодні, 21:50 Переглядів: 552

Президент країни-загарбника путін не відмовляється від ідеї знищення України. Він хоче парад перемоги на 9 травня – і попереду ще багато боїв. Про це заявив в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Путін не відкидає питання щодо знищення нашої держави. Він зараз лише переформатовує війська, щоб і надалі завдавати ударів по нашій країні», – сказав Данілов.

Він закликав не радіти повідомленням, що частина російських військ нібито добровільно покидають українську територію. За його словами, це – визволення міст, за якими стоїть загибель українських військових.

«У них є сакральний день 9 травня. До 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що попереду ще дуже багато боїв. Нам треба захищати свою країну, розслаблятися нікому не раджу», – підсумував він.

Кілька днів тому Олексій Данілов заявляв, що росія збирає з усього світу найманців для війни в Україні - наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування.