Росія перекидає війська на схід, - Данілов

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Окупанти проводять передислокацію на на Київському та Чернігівському напрямках

Російські окупанти частину своїх військ перекидає на схід України, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише Укрінформ.

За його інформацією, росія проводить передислокацію на Київському та Чернігівському напрямках.

«Частина тих людей, які були на Чернігівському та Київському напрямках, на сьогоднішній день передислоковуються, частина з них з'являється на Харківському напрямку і на Донецькому. Там зараз супротивник посилює свої угрупування для того, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну саме на території Харківської, Донецької, Луганської областей», - заявив Данілов.

Він також зазначив, що зараз росія збирає з усього світу найманців для війни в Україні.

«Можу сказати, що наша розвідка чітко відслідковує, звідки йдуть ці угрупування, більше того, маємо великий обсяг інформації, хто саме входить в ці угрупування», - сказав секретар РНБО.

Минулої доби, 29 березня у Генштабы також заявляли про відвод ворогами окремих підрозділів з Київської та Чернігівської областей та зосередженні основні зусилля Слобожанському та Донецькому напрямках.