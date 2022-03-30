США мають намір передати Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 141

Сполучені Штати передадуть уряду України пряму бюджетну допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів – на додаток до підтримки в оборонній та гуманітарній сферах, передає Укрінформ із посиланням на офіційне повідомлення Білого дому за результатами переговорів Президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського у середу,

«Президент Байден поінформував Президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги», - зазначається в повідомленні.

Глава Білого дому також розповів, як Сполучені Штати працюють над реалізацією основних запитів України щодо надання допомоги у сфері безпеки, а також зусиль США і союзників щодо пошуку додаткових можливостей для підтримки України. Крім того, під час розмови йшлося про «запровадження серйозних наслідків для росії через її жорстоку агресію проти України».

Президент Зеленський, зі свого боку, поінформував Байдена про стан переговорів України з росією, зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, кілька годин тому завершилась телефонна розмова двох президентів, на якій зокрема обговорювали конкретну оборонну підтримку.



