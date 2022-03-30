Кременчужани допомагають організувати евакуацію мешканців з Чернігова

Сьогодні, 21:39 Переглядів: 174

Мешканцям Чернігова кременчужани допомагають вибратися з міста та евакуюватися. Для цього необхідно завчасно записатися 096-969-34-82 (Сергій) або 096-23-63-080 (Анастасія).

Деталей евакуація не огошують в цілях безпеки, але після звільнення Чернігова ми обов'язково розкажемо історію порятунків людей з міста.

За даними Чернігівської ОДА, через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті відсутнє теплопостачання. Електро-, водо- та газопостачання здійснюється частково.