В Україні почали приймати заявки від бізнесу для працевлаштування переселенців

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 215

Уряд обіцяє 6,5 тис гривень за кожного працевлаштованого. Тим часом в Україні зареєстровано вже 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

В Україні розпочали прийом заявок від бізнесу за програмою «Робота для внутрішніх переселенців» для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, пише Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні стартує програма «Робота для внутрішніх переселенців». Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу всередині переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника», - сказав Шмигаль .

За словами Шмигаля, програма спрямована на те, щоб переміщені люди отримували по 6,5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.

Він також зазначив, що на сьогодні вже реєструвалося 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослу та 3 тис. грн на дитину.

Раніше віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявляла, що гарантією вказаної виплати буде укладений трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Зареєструвати дані мали намір через портал «Дія» або Державну служби зайнятості.