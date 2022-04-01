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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«У кого знайдемо більше 3 одиниць в одному дворі - позбавимо субсидій»: Кім

Вчора, 23:31 Переглядів: 382

За здачу техніки виплачують грошову винагороду

Керівник Миколаївської ОДА/ОВА Віталій Кім опублікував повідомлення про встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ бойову техніку РФ й пожартував, що тих, у кого її забагато назбирається, позбавлятимуть субсидій. 

- У кого знайдемо більше 3 одиниць в одному дворі - позбавимо субсидій, - повідомив Кім у Telegram.

1 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 7229, який передбачає встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель - 1 млн доларів, танк - 100 000 доларів, бронетранспортер - 50 000 доларів тощо.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти субсидія
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