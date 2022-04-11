Ірина Верещук відвідала Полтавщину з робочим візитом

Вона ознайомилася з роботою сортувального центру для гуманітарної допомоги, відвідала переселенців і волонтерський центр
Полтавщину з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Ірина Верещук, 9 квітня, ознайомилася з роботою сортувального центру для гуманітарної допомоги, відвідала переселенців і волонтерський центр.
За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, навіть сумніві не має, що перемога буде за нами. Полтавщина із перших днів війни стала надійним тилом для сусідніх областей і прийшла на допомогу людям, у яких лихо забрало домівки.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер