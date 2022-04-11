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Кременчук, Полтавщина

Ірина Верещук відвідала Полтавщину з робочим візитом

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 101

 

Вона ознайомилася з роботою сортувального центру для гуманітарної допомоги, відвідала переселенців і волонтерський центр

Полтавщину з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА. 

Ірина Верещук, 9 квітня, ознайомилася з роботою сортувального центру для гуманітарної допомоги, відвідала переселенців і волонтерський центр.

- Я відчуваю тут надзвичайну згуртованість, енергію перемоги. Немає ніякої депресії, немає ніякої зневіри – це додає сил, – зауважила Ірина Верещук, – я бачу людей, які щиро докладають максимум зусиль, щоб ті, хто переїхали, відчули трішки того життя, яке ми втратили, відчули, що майбутнє є. І воно точно буде в Україні, у нашій квітучій і такій-такій коханій державі. Слава Україні!.

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, навіть сумніві не має, що  перемога буде за нами.  Полтавщина із перших днів війни стала надійним тилом для сусідніх областей і прийшла на допомогу людям, у яких лихо забрало домівки.

- Полтавщина – важлива область у системі оборони України. Ми прифронтовий гуманітарний хаб, – сказав Дмитро Лунін, – дякуємо віце-премʼєрці – міністерці з питань ТОТ Ірині Верещук, що сьогодні приїхала підтримати наших людей. Людей, які 24/7 працюють на перемогу. Збирають, пакують і відправляють гуманітарку. Приймають, годують, одягають та підтримують переселенців. Допомагають військовим.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Ірина Верещук Полтавщина
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