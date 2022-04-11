Понад 250 мільйонів гривень на армію зібрано через Дію

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 39

Понад 250 мільйонів гривень на армію зібрано через Дію. До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Завдяки донатам фонд «Повернись живим» вже передав українським військовим:

12 206 бронежилетів;

5 660 шоломів;

12 666 засобів звʼязку;

3782 одиниці тепловізійної та денної оптики;

2793 квадрокоптери;

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів;

1703 генератори та інші джерела живлення;

72 автомобілі;

2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка);

1391 ноутбук;

2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників;

309 одиниць саперного обладнання.

Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки.

Зробимо українську армію міцнішою. Перемога – за нами!