Понад 250 мільйонів гривень на армію зібрано через Дію. До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Завдяки донатам фонд «Повернись живим» вже передав українським військовим:
Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки.
Зробимо українську армію міцнішою. Перемога – за нами!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер