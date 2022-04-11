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Кременчук, Допомога військовим

Понад 250 мільйонів гривень на армію зібрано через Дію

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 39

 

Завдяки донатам фонд «Повернись живим» вже передав українським військовим допомогу

Понад 250 мільйонів гривень на армію зібрано через Дію. До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Завдяки донатам фонд «Повернись живим» вже передав українським військовим:

  • 12 206 бронежилетів;
  • 5 660 шоломів;
  • 12 666 засобів звʼязку;
  • 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики;
  • 2793 квадрокоптери;
  • 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів;
  • 1703 генератори та інші джерела живлення;
  • 72 автомобілі;
  • 2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка);
  • 1391 ноутбук;
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників;
  • 309 одиниць саперного обладнання.

Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску та реквізити картки.

Зробимо українську армію міцнішою. Перемога – за нами!

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога армії Дія
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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