Перший мільярд гривень виділив уряд на відбудову України

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На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

- Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури, – написав Шмигаль.

Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.

За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

- Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги, – заявив Шмигаль.