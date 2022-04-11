Перший мільярд гривень виділив уряд на відбудову України

На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.
За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер