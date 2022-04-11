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Перший мільярд гривень виділив уряд на відбудову України

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 129

 Кошти підуть на підтримку Київської, Сумської та Житомирської областей

На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

- Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури, – написав Шмигаль.

Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.

За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

- Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги, – заявив Шмигаль.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Дмитро Ларін
Теги: війна бюджет фінансування
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