Для військових розшукують рації, сокири та кувалди

Триває збір для військових Збройних сил України, які знаходяться у Кременчуці.
Для військових потрібно:
Грошову допомогу можна перерахувати на карту ПриватБанк 5168755460873165 (Мартиненко О.В.).
Чекаємо на Вас за адресою: Кременчук, вул. Миколаївська, 9 (р-н Автовокзалу) з 09.00 до 16.00.
Особи для контакту:
- Євгенія Аболмасова - 097-225-07-04
- Анна Погода - 096-623-77-19
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер