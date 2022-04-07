Для військових розшукують рації, сокири та кувалди

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 283

Можнапринести допомогу на офіс або скинути кошти на картку

Триває збір для військових Збройних сил України, які знаходяться у Кременчуці. Для військових потрібно: тенти або міцна плівка

великі сокири

кувалди

ланцюги на пили

олія для ланцюгів та двоконтактне для пили

фурнітура (кільця і ременна стрічка) для тактичних розгрузок

рації Грошову допомогу можна перерахувати на карту ПриватБанк 5168755460873165 (Мартиненко О.В.). Чекаємо на Вас за адресою: Кременчук, вул. Миколаївська, 9 (р-н Автовокзалу) з 09.00 до 16.00. Особи для контакту: - Євгенія Аболмасова - 097-225-07-04 - Анна Погода - 096-623-77-19

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