Кременчуцький будинок дитини поки евакуювати на захід України не будуть

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 385

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив очільник Полтавської ОВА

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час проведення онлайн-брифінгу відповів на запитання журналістів щодо евакуації КП «Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради» у більш безпечний регіон України. - Стосовно будинку дитини. Прийняли рішення не евакуювати дітей. Багато з них має батьків, які їх навідують. Більш того - дорога це стрес, а Полтавщина безпечна область. Якщо ситуація зміниться, буде прийняте рішення про їх евакуацію, - пояснив Дмитро Лунін.

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