Якщо світ не допоможе Україні – у кожної західної країни може бути своє «24 лютого 2022 року»
Сьогодні, 15:30
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Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр провела брифінг для західних журналістів, на якому відповіла на питання представників преси. Головні тези її виступу:
Багато західної преси, багато питань щодо війни. Моя відповідь така:
- Компромісів зі злом не може бути. Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент росії мєдвєдєв заявляє, що їхні плани це Євразія – від Владивостока до Лісабона. Так от я хочу вам сказати: це означає, що буде БУЧА від Владивостока до Лісабона. Росію не зупиняють кордони Євросоюзу.
- У Гітлера для знищення цивільних і геноциду були війска СС. Вся Путінська армія сьогодні - це «Ва́ффен-СС»
- Звертаю увагу: офіційні інформаційні ресурси рф сьогодні вже говорять не просто про "денацифікацію" українців. вони прямо говорять про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем.
- Ми звільняємо наші території і це гарні новини. Але вони закінчуються: коли ми заходимо туди, де були російські окупанти розуміємо, то розуміємо апокаліптичні масштаби жертв серед мирного населення. Закатовані мирні люди. Братські могили. Пакети для трупів. Вони планували це з самого початку.
- Сьогоднішня росія - це цивілізаційна катастрофа. І якщо світ цього не виправить, то у кожної західної країни може бути своє «24 лютого 2022 року».
- Рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте. Російське суспільство інфіковане нацизмом і несе повну відповідальність за ці злочини.
- Ми вистояли першу фазу війни. Попереду, можливо, навіть складніший етап нашої боротьби. Путіна може зупинити лише військова поразка Росії.
- Українці готові помирати за свою землю. Ми просимо світ: дайте нам зброю, щоб жити за свою землю.
- Старе прислів’я: «не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу» сьогодні звучить так: не допоможете Україні воювати проти росії сьогодні, завтра будете воювати проти росії!
- Виживе Україна, виживе Європа і Світ. Рецепт нашого спільного виживання – ЗБРОЯ, ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА, - резюмувала свій брифінг Ганна Маляр.
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