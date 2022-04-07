Якщо світ не допоможе Україні – у кожної західної країни може бути своє «24 лютого 2022 року»

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 121

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр провела брифінг для західних журналістів, на якому відповіла на питання представників преси. Головні тези її виступу:

Багато західної преси, багато питань щодо війни. Моя відповідь така: Компромісів зі злом не може бути. Не ховайте голову у пісок. Сьогодні третій президент росії мєдвєдєв заявляє, що їхні плани це Євразія – від Владивостока до Лісабона. Так от я хочу вам сказати: це означає, що буде БУЧА від Владивостока до Лісабона. Росію не зупиняють кордони Євросоюзу. У Гітлера для знищення цивільних і геноциду були війска СС. Вся Путінська армія сьогодні - це «Ва́ффен-СС» Звертаю увагу: офіційні інформаційні ресурси рф сьогодні вже говорять не просто про "денацифікацію" українців. вони прямо говорять про необхідність знищення всіх, хто ідентифікує себе українцем. Ми звільняємо наші території і це гарні новини. Але вони закінчуються: коли ми заходимо туди, де були російські окупанти розуміємо, то розуміємо апокаліптичні масштаби жертв серед мирного населення. Закатовані мирні люди. Братські могили. Пакети для трупів. Вони планували це з самого початку. Сьогоднішня росія - це цивілізаційна катастрофа. І якщо світ цього не виправить, то у кожної західної країни може бути своє «24 лютого 2022 року». Рейтинг підтримки Путіна серед росіян росте. Російське суспільство інфіковане нацизмом і несе повну відповідальність за ці злочини. Ми вистояли першу фазу війни. Попереду, можливо, навіть складніший етап нашої боротьби. Путіна може зупинити лише військова поразка Росії. Українці готові помирати за свою землю. Ми просимо світ: дайте нам зброю, щоб жити за свою землю. Старе прислів’я: «не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу» сьогодні звучить так: не допоможете Україні воювати проти росії сьогодні, завтра будете воювати проти росії! Виживе Україна, виживе Європа і Світ. Рецепт нашого спільного виживання – ЗБРОЯ, ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА, - резюмувала свій брифінг Ганна Маляр.

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