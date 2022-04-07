Фотофакт: п'яні орки втопили танк

Вирішили, що вони за штурвалом «русского воєнного корабля»
72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців поділилася світлиною, на якій видно, як орки втопили танк. На березі залишилися лише недопита пляшка з алкоголем та каска.
Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом «русского воєнного корабля». Результат бачите самі, – йдеться у повідомленні.
Де саме стався інцидент, не повідомляється. Що ж, п'янство за кермом ніколи до добра не доводило.
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