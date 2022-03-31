Оце так рибалка: з Псла виловили танк з трупами росіян

Сьогодні, 22:18 Переглядів: 0

Рятувальники витягли російський танк зі знищеної колони, який місяць тому потонув у річці на межі Полтавської та Сумської області

Сьогодні, 31 березня, з річки Псел, на межі Полтавської та Сумської областей, поблизу села Кам’яне, ДСНС України та Територіальна оборона ЗСУ витягли російський танк. Він тікаючи від українських військових, впав з містка та затонув. Екіпаж техніки вилізти з танка не встиг. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

З тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону.