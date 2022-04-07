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Кошти, зібрані на потреби тероборони, Кременчуцька РВА хоче витратити на купівлю бронежилетів

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 200

 

До Кременчука везуть два перших бронежилети, які передадуть на випробування військовим

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, кошти, зібрані на потреби територіальної оборони Кременчуцького району, планують використати на придбання бронежилетів для батальйону територіальної оборони.

- Ми хочемо використати ці кошти на бронежилети. Два пробних вже купили, їх везуть до Кременчука. Дамо їх військовим на випробування. Хай прострелять і визначать, який кращий. І вже за їх висновками, саме цей тип бронежилетів будемо замовляти. Купувати аби які без погодження з військовими ми не хотіли, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, наразі знайти бронежилети у продажі досить важко. А от завозити їх в Україну стало значно простіше – уряд прийняв рішення, що каски та бронежилети не оформлюються, як військове спорядження, а йдуть, як звичайна гуманітарна допомога.

Нагадаємо, збір коштів на рахунок РВА для потреб територіальної оборони району був оголошений на початку березня. Всього від небайдужих громадян та підприємств району було перераховано майже два мільйони гривень.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна територіальна оборона Кременчуцький район бронежилеты
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