Кошти, зібрані на потреби тероборони, Кременчуцька РВА хоче витратити на купівлю бронежилетів

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, кошти, зібрані на потреби територіальної оборони Кременчуцького району, планують використати на придбання бронежилетів для батальйону територіальної оборони.
За його словами, наразі знайти бронежилети у продажі досить важко. А от завозити їх в Україну стало значно простіше – уряд прийняв рішення, що каски та бронежилети не оформлюються, як військове спорядження, а йдуть, як звичайна гуманітарна допомога.
Нагадаємо, збір коштів на рахунок РВА для потреб територіальної оборони району був оголошений на початку березня. Всього від небайдужих громадян та підприємств району було перераховано майже два мільйони гривень.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер