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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Маріуполі внаслідок бомбардування живцем згоріли майже 50 людей

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 2

 

За попередніми оцінками, у місті загинуло 5 тисяч людей, 40 тисяч насильно депортували

У Маріуполі за місяць блокади за попередніми оцінками загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Про це сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко:

російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя.

За словами Вадима Бойченка, понад 90% міської інфраструктури у Маріуполі знищено, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Міська рада створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Наразі внесли понад 300 таких фактів.

Окупанти насильно депортували щонайменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наприклад, персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука примусово вивезли з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів. 

Міський голова міста сповістив, що зараз формують єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну.

Рашисти спалюють тіла загиблих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Маріуполь російські окупанти війна вбивство бомбардування депортація
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