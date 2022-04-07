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Наступного тижня мають призначити командирів добровольчих формувань на Кременчуччині

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 297

 

І лише тоді почнеться укладання контрактів на проходження служби в добровольчих формуваннях територіальної оборони

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, поки у Кременчуцькому районі добровольчих формувань тероборони в територіальних громадах офіційно не створено. Триває процес перевірки осіб, запропонованих територіальними громадами на посади їх командирів. На наступному тижні ця перевірка буде завершено, документи направлять на затвердження Командувачу Сил територіальної оборони ЗСУ, який своїм наказом призначить командирів ДФТГ. Одразу після цього, призначені командири почнуть підписувати контракти з добровольцями, які записались до складу цих формувань.

- Це буде додаткова сила для забезпечення надійної територіальної оборони Кременчуцького району. Ці формування будуть підпорядковані військовим, які очолюють територіальну оборону. Наразі у нас добровольців дуже багато. Військкомату не потрібно примусово нікого призивати до лав ЗСУ – у них там черга з бажаючих, - пояснив Олег Лєднік.

У Кременчуці рішенням міської ради 5 осіб були рекомендовані на посади командирів відповідних добровольчих формувань.

Варто зазначити, що мова йде саме про юридичне завершення процедури створення добровольчих формувань територіальних громад. Фактично ж патріотично налаштовані громадяни з перших днів російсько-української війни об’єдналися у групи, допомагають військовим та займаються підготовкою до виконання завдань, які будуть на них покладені після завершення процедури створення ДФ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти добровольче формування територіальна оборона Кременчуцький район
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