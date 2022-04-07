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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На поминальні дні жителі Кременчуцького району зможуть відвідати кладовища

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 996

 

Проте є одне кладовище доступ до якого наразі закритий для відвідувачів

У квітні в період Пасхальних свят та поминальних днів українці за звичаєм відвідують кладовища. Цього року, ці дні припадають на період воєнного стану, втім, він не заважатиме відвідати кладовища та пом’янути своїх померлих рідних.

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, всі кладовища у районі доступні до відвідування. Єдине, що треба пам’ятати – це час дії комендантської години – з 21:00 до 06:00, під час якої знаходитись на вулиці без перепустки не можна. Проте є одне кладовище доступ до якого наразі закритий для відвідувачів.

- Свіштовське кладовище знаходиться в межах зони охорони інфраструктурного об’єкту, допуск до якої наразі закритий. Порядок відвідування цього кладовища під час поминальних днів вирішить мерія Кременчука, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, кременчужани зможуть на Великдень освятити паски та крашанки. Хоча, через повномасштабну війну з росією та воєнний стан цього року будуть деякі нюанси щодо пасхальної служби.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна поминальные дни Кременчуцький район пасха
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