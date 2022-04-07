На поминальні дні жителі Кременчуцького району зможуть відвідати кладовища

У квітні в період Пасхальних свят та поминальних днів українці за звичаєм відвідують кладовища. Цього року, ці дні припадають на період воєнного стану, втім, він не заважатиме відвідати кладовища та пом’янути своїх померлих рідних.
За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, всі кладовища у районі доступні до відвідування. Єдине, що треба пам’ятати – це час дії комендантської години – з 21:00 до 06:00, під час якої знаходитись на вулиці без перепустки не можна. Проте є одне кладовище доступ до якого наразі закритий для відвідувачів.
Нагадаємо, кременчужани зможуть на Великдень освятити паски та крашанки. Хоча, через повномасштабну війну з росією та воєнний стан цього року будуть деякі нюанси щодо пасхальної служби.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер