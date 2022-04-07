Підпали прирівняли до диверсії: на Кременчуччині зафіксовано 4 навмисні підпали сухої трави

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За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, у районі не припиняються підпали сухої трави.

За минулу добу ДСНС зафіксувала чотири навмисних підпали сухої рослинності.

Поблизу села Придніпровське вигоріло 3 га сухої трави, у Козельщині – 2 га, в Піщаному – 1,5 га, і у Семенівці – 2 сотки.

Нажаль, паліїв затримати не вдалося.

- Припинить підпалювати суху рослинність. Ви шкодите не тільки природі, а й створюєте небезпеку людям та завдаєте збитків країні – адже на кожен підпал виїжджає розрахунок ДСНС, а це витрачання ресурсів та бюджетних коштів, - пояснив Олег Лєднік.

Чому палити суху траву – це небезпечно?

Навіть війна не зупиняє паліїв. У часи, коли Україна потерпає від пожеж, спричинених авіаударами та бомбами окупантів, наші співгромадяни продовжують свідомо спалювати суху траву та іншу рослинність, чим спричиняють пожежі й завдають шкоди довкіллю, здоров’ю людей та підривають обороноздатність країни.

Станом на 31 березня 2022 року в Україні було зафіксовано 1698 осередків пожеж за даними SaveEcoBot та FIRMS. Пожежі відбуваються не лише у зоні бойових дій. Значна кількість пожеж по всій території України свідчить про навмисні підпали сухої рослинності.

Частина населення переконана, що паління трави корисне, бо попіл від згорілих рослин удобрює землю та збільшує родючість ґрунту, але цей міф давно спростовано науковою спільнотою. Спалювання сухої трави та листя – небезпечна та суворо заборонена практика. Підпали сухостою часто переростають в неконтрольовані масштабні пожежі, які знищують будівлі, екосистеми та призводять до загибелі людей.

А в умовах воєнного стану підпали ще й можуть підривати обороноздатність України. Замість того, щоб зосередити всі сили на захисті громадян та виконанні бойових завдань, рятувальники, військові та правоохоронці змушені боротися з вогнем. Для гасіння пожеж потрібна також протипожежна техніка, паливно-мастильні матеріали, обсяг і доступ до яких в умовах війни обмежений.

Крім того, у регіонах, де відбуваються активні військові дії і ліси забруднені боєприпасами – реагувати та гасити лісові пожежі стає неможливим, оскільки це прямо загрожує життю працівників відповідних служб та матеріально-технічній базі. У таких умовах є ймовірність перекидання пожеж із лісових масивів на населені пункти, що підвищує ризики для життя населення, частина з якого вже перебуває в умовах гуманітарної кризи.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави у період воєнного стану?

За самовільне спалювання передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, мінімальних штраф за спалювання стерні складає 3060 грн, на території об’єктів природно-заповідного фонду – 6120 грн. А умисний підпал з метою ослаблення держави може вважатися диверсією.

3 березня 2022 року внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах дії режиму воєнного стану (набули чинності 07 березня).

Відтепер за діяння, передбачені ст.113 Кримінального кодексу України «Диверсія» (до переліку яких віднесено також і вчинення з метою ослаблення держави підпалів), вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підпали сухостою загрожують життю

Важливо розуміти, що спалювання сухостою та листя чинить шкоду здоров’ю людей. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, бензопірен, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Люди, які дихають забрудненим повітрям, можуть страждати від бронхіту, астми, тонзиліту. Також підвищується ризик онкологічних захворювань.

Під час палів гине все живе

При випалюванні сухої рослинності обгоряють коріння багаторічних трав, паростки дерев і насіння; гинуть комахи та інші дрібні тваринки, які живуть у верхніх шарах ґрунту. Також гине вся корисна мікрофлора ґрунту, зокрема і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам.

Трав’яні пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту. Пожежа не збільшує кількість мінеральних поживних речовин у ньому, вона вивільняє їх з сухої трави та робить недоступними для живлення рослин. При цьому втрачаються азотні сполуки і органічні речовини (що утворюються з відмираючих частин рослин, зокрема саме з сухої трави). Скорочення кількості мертвої органічної речовини в ґрунті є головним фактором зниження родючості.

Підпали сухостою становлять небезпеку для держави, природи та людини. Якщо Ви стали свідком підпалу, негайно повідомте в поліцію за телефоном «102» та зафіксуйте злочин і злочинця на фото чи відео. Якщо підпал переріс у пожежу – повідомте цю інформацію ДСНС за номером «101».