Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабної війни в Україні склали $12,19 млрд
Сьогодні, 12:21
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За цей час померло майже 19 000 окупантів
Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабних військових дій в Україні становлять $12,19 млрд. Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати ворога за час вторгнення з 24.02 по 7.04:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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