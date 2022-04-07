Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабної війни в Україні склали $12,19 млрд

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За цей час померло майже 19 000 окупантів

Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабних військових дій в Україні становлять $12,19 млрд. Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати ворога за час вторгнення з 24.02 по 7.04: особового складу - близько 18900 осіб,

танків ‒ 698 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1358 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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