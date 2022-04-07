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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабної війни в Україні склали $12,19 млрд

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 93

 

За цей час померло майже 19 000 окупантів

Прямі військові втрати росії за 42 доби повномасштабних військових дій в Україні становлять $12,19 млрд. Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати ворога за час вторгнення з 24.02 по 7.04:

  • особового складу - близько 18900 осіб,
  • танків ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1358 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати війна Росія
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