По всьому периметру лікарні «Кременчуцька» встановлять камери відеоспостереження

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 299

По всьому периметру лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» встановлять камери відеоспостереження. Як зазначила директорка лікарні Оксана Корлякова, зараз камери ззовні є лише на новому приймальному відділенні, а територію та інші корпуси медзакладу охороняють тероборона та муніципальна варта. Пані Корлякова направила заявку до компанії «Датагруп», її фахівці вже займаються питанням щодо камер.

Варто зазначити, що лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» зараз проводить планові госпіталізації, але вони дещо обмежені вимогами Міністерства охорони здоров’я. Під час воєнного стану на 70% може бути заповнене терапевтичне відділення і на 59% – хірургічне.

Щодо роботи у період війни, то у лікарні є укриття з ліжками, куди можуть сховатися пацієнти. А хворих, які не можуть ходити, вивозять на каталках у коридори і розміщують там, де немає вікон.